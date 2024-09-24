В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана

В Баку был организован официальный прием по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан.

В Баку был организован официальный прием по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан.

Как сообщает Report , на мероприятии сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.

Посол Таджикистана в Баку Абдурахмон Илхом Баротзода рассказал об истории независимости своей страны и развитии отношений с Азербайджаном.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев от имени правительства Азербайджана поздравил дружественный таджикский народ с Днем независимости.

Отметив, что Азербайджан и Таджикистан тесно связаны религиозными, историческими и культурными корнями, общими духовными ценностями, министр С.Бабаев заявил о высоком уровне политических отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что благодаря взаимным визитам и совместным усилиям глав государств двух стран наши отношения развиваются по восходящей линии, и между странами осуществляется сотрудничество в ряде областей, в том числе в торговле, экономике, транспорте и культуре.

Была подчеркнута важная роль "Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан", подписанной в мае этого года, в выводе двусторонних отношений на новый уровень.

Также было отмечено, что Зангезурский коридор станет важнейшей частью Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, и с присоединением Таджикистана к этому маршруту наша общая сила возрастет.

Сообщив, что наша страна активно готовится к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, министр выразил уверенность, что наши таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции.

С.Бабаев выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут продолжать развиваться.