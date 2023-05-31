В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Израиля

В Центре Гейдара Алиева в Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Государства Израиль.

30 мая в Центре Гейдара Алиева в Баку был организован официальный прием по случаю Дня независимости Государства Израиль.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие находящиеся с официальным визитом в Азербайджане президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, официальные представители государства и правительства, религиозные деятели, сотрудники аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса и известные представители общественности.

Сначала прозвучали государственные гимны обеих стран.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил, что благодаря усилиям руководителей Израиля и Азербайджана дружественные отношения между двумя странами успешно развиваются, углубляется двустороннее стратегическое партнерство.

Выступивший затем президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что в этом году Израиль отмечает 75-летие своей независимости, а также 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Отметив, что Дни независимости двух стран отмечаются с разницей в несколько дней, он подчеркнул, что тесные связи между ними основаны не только на взаимных интересах, но и, прежде всего, на общих ценностях.

Говоря о том, что Израиль и Азербайджан движутся по пути устойчивого прогресса и развития, Ицхак Герцог отметил, что связи между двумя народами имеют древнюю историю. По его словам, евреи в Азербайджане всегда чувствовали себя в безопасности, здесь они сохраняли и развивали свою культуру. Еврейская община процветала не только в своей среде, но и в рамках богатой политической и культурной жизни Азербайджана, и это немаловажно. Как подчеркнул президент Израиля, межконфессиональное сотрудничество, межнациональная толерантность и взаимное уважение – это ценности, которыми дорожат в обеих странах, а открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве будет способствовать развитию двусторонних связей в новой плоскости.

Выступившая на мероприятии председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова передала искренние поздравления и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости. Она сказала, что торжественное празднование национального праздника государства Израиль в Центре, носящем имя общенационального лидера азербайджанского народа, является очень знаменательным событием. Фундамент азербайджано-израильских отношений был заложен именно великим лидером Гейдаром Алиевым, и этот курс сегодня успешно продолжает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Как сказала спикер парламента, в Азербайджане с одобрением наблюдают за успехами, достигнутыми Государством Израиль, который прошел большой путь развития за 75 лет своей независимости, и это неслучайно, потому что Азербайджан и Израиль объединяют искренние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

Напомнив, что в прошлом году исполнилась 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, Сахиба Гафарова подчеркнула, что связи между двумя народами имеют глубокие исторические корни.

Затем президенту Израиля был подарен азербайджанский ковер.

После официальной части мероприятие продолжилось художественной программой.