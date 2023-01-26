В Баку организован концерт по случаю 15-летия представительства ЕС

В Международном Центре Мугама отметили 15-летие представительства Евросоюза (ЕС) в Баку.

В Международном Центре Мугама отметили 15-летие представительства Евросоюза (ЕС) в Баку.

Как передает Report, по случаю этого события был организован концерт.

В своей приветственной речи Посол ЕС в Азербайджане заявил, что офис ЕС в Азербайджане активно развивает сотрудничество с государственными органами, разными институтами и другими структурами страны. Он также напомнил о недавних многочисленных визитах высокопоставленных лиц ЕС в Азербайджан, а именно главы Евросовета Шарль Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен в Баку.

"ЕС - главный торговый партнер Азербайджана, половина экспорта Азербайджана приходится на страны ЕС. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики вывел наши отношения на новый уровень. Также налажено тесное сотрудничество в сфере "зеленой2 энергетики", - сказал он.

Михалко также отметил, что переговоры с Азербайджаном о подписании соглашения об авиации находятся на финальной стадии.

Он напомнил, что ЕС тесно сотрудничает с Азербайджаном в очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оказывая помощь ANAMA.

"Тем самым, мы привержены стабильности и процветанию региона Южного Кавказа",- заявил он.

Посол добавил, что до сих пор ЕС в Азербайджане организовал свыше 50 твининг проектов.