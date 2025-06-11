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В Баку организован концерт известного марокканского пианиста

В Баку организован концерт известного марокканского пианиста В Международном центре мугама в Баку организован концерт выдающегося марокканского пианиста Махмуда аль-Муссауи.
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 19:27
В Баку организован концерт известного марокканского пианиста

В Международном центре мугама в Баку организован концерт выдающегося марокканского пианиста Махмуда аль-Муссауи.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Марокко в рамках празднования Всемирного дня межкультурного диалога.

Зрителям представлены классические музыкальные произведения XVII-XXI веков, включая шедевры азербайджанских и марокканских композиторов.

Открывая вечер, посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш подчеркнул значимость Всемирного дня межкультурного диалога, в том числе инициатив, реализуемых в рамках Альянса цивилизаций ООН. По его словам, Марокко, находясь на перекрестке цивилизаций, исторически выступает за диалог между культурами и религиями.

"Марокко давно приняло такие ценности, как мирное сосуществование, открытость и межкультурный диалог в качестве своих основополагающих принципов. Через дипломатию, образование и искусство Марокко успешно продолжает свою историческую миссию — быть мостом, где Африка, Европа и арабский мир сходятся в мире и взаимопонимании", - отметил посол.

Эмбарш особо отметил роль Короля Мухаммеда VI, поставившего межцивилизационный диалог и уважение к культурно-религиозному разнообразию в центр внешней политики страны.

Говоря о концерте, посол также подчеркнул богатство и самобытность марокканской музыки, богатую несколькими уникальными жанрами и стилями.

Дипломат выразил уверенность, что мероприятие послужит дальнейшему укреплению культурных обменов и дружественных отношений между Марокко и Азербайджаном.

Мероприятие посетили официальные лица Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, а также известные деятели культуры и представители СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məşhur mərakeşli pianoçunun konserti keçirilib
Версия на английском языке ФотоBaku hosts concert by famous Moroccan pianist

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