В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения

"В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения”.

В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянима во время выступления на очередном панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Структура построения нового глобального здравоохранения: пропаганда, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении“.

По ее словам, вакцины должны продаваться как массовая продукция: “В первые дни пандемии Южная Африка начала производство вакцины под названием” Модена". Но там не было возможности вывести это на коммерческий уровень. Лидеры должны обеспечить равное распределение вакцин. В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения”.