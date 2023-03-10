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В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения

В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения "В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения”.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 10:39
В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения

В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянима во время выступления на очередном панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Структура построения нового глобального здравоохранения: пропаганда, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении“.

По ее словам, вакцины должны продаваться как массовая продукция: “В первые дни пандемии Южная Африка начала производство вакцины под названием” Модена". Но там не было возможности вывести это на коммерческий уровень. Лидеры должны обеспечить равное распределение вакцин. В сентябре правительства встретятся в ООН. Будет обсуждаться создание глобальной системы здравоохранения”.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada yeni qlobal səhiyyə sisteminin yaradılacağı Bakıda elan olunub

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