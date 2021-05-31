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В Баку объявили лауреата франко-германской премии по гендерному равенству

В Баку объявили лауреата франко-германской премии по гендерному равенству Посольства Франции и Германии в Азербайджане объявили лауреата франко-германской премии по гендерному равенству в Азербайджане
Внешняя политика
31 мая 2021 г. 18:23
В Баку объявили лауреата франко-германской премии по гендерному равенству

Посольства Франции и Германии объявили лауреата франко-германской премии по гендерному равенству в Азербайджане.

Как передает Report, на презентации выступил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Он отметил, что Франция привержена продвижению и поддержке гендерного равенства. Дипломат сказал, что важно бороться с домашним насилием и стереотипами о гендерном равенстве.

З. Гросс сказал, что в этом году Франция намерена провести конференцию по гендерному равенству, крупнейшую в этой области с 1995 года. "Мы также пригласили на эту конференцию Азербайджан, и надеемся получить положительный отклик и тесное сотрудничество в этой сфере", - сказал французский дипломат.

Далее выступила заместитель посла Германии в Азербайджане Андреа Мария Зуль.

"Женщины должны иметь равные возможности. Их безопасность должна быть обеспечена, должен быть обеспечен равный доступ на рынок труда, должна выплачиваться равная заработная плата. Гендерное равенство требует постоянных усилий. Это один из главных приоритетов внешней политики Германии...Замечательно и волнительно видеть так много активных, талантливых и вдохновляющих азербайджанских женщин", - сказала Андреа Мария Зуль.

По окончании мероприятия был объявлен победитель конкурса. Им стала Гюнель Агабейли, основательница Ассоциации азербайджанских женщин в науке (AWIS).

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Версия на азербайджанском языке Gender bərabərliyi mükafatının Azərbaycandakı qalibi açıqlandı
Версия на английском языке Laureate of Franco-German Prize for Gender Equality announced in Baku

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