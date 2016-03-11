В Баку обсуждены вопросы безопасности Каспийского региона и Центральной Азии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В рамках IV Глобального Бакинского форума были обсуждены отношения между Ираном и Афганистаном.

Как сообщает Report, на форуме была проведена панель "Иран и Афганистан. Основы безопасности и развития Каспийского региона и Центральной Азии. Какой регион следующий?".

На панельном заседании, модератором которого выступил бывший премьер-министр Италии Франко Фраттини, участвовали бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, экс премьер-министр Ливана Фоуад Синьора, бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.

Бывший премьер-министр Италии Франко Фраттини заявил, что достигнутое мирное соглашение может привести к развитию Ирана и превращению его в сильное государство в регионе: “Успехом мирного договора, достигнутого посредством P5+2, Иран восстановил свою позицию в международном сообществе. Это создало благоприятные условия для превращения Ирана в сильный региональный центр. Изменения регионального динамизма могут привести как к новым возможностям в Каспийском регионе, так и создать проблемы".

Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора отметил, что напряженность между Ираном и арабскими странами должны контролировать сильные мировые державы: "Между Ираном и арабскими странами идет суннитско-шиитская война. Обе стороны должны прекратить эту войну, так как от этой грязной политики страдают народы, невинные люди. Ни Иран, ни Саудовская Аравия не должны допустить разрастания конфликта".