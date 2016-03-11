В Баку обсуждены вопросы безопасности Каспийского региона и Центральной Азии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В рамках IV Глобального Бакинского форума были обсуждены отношения между Ираном и Афганистаном.
Как сообщает Report, на форуме была проведена панель "Иран и Афганистан. Основы безопасности и развития Каспийского региона и Центральной Азии. Какой регион следующий?".
На панельном заседании, модератором которого выступил бывший премьер-министр Италии Франко Фраттини, участвовали бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, экс премьер-министр Ливана Фоуад Синьора, бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.
Бывший премьер-министр Италии Франко Фраттини заявил, что достигнутое мирное соглашение может привести к развитию Ирана и превращению его в сильное государство в регионе: “Успехом мирного договора, достигнутого посредством P5+2, Иран восстановил свою позицию в международном сообществе. Это создало благоприятные условия для превращения Ирана в сильный региональный центр. Изменения регионального динамизма могут привести как к новым возможностям в Каспийском регионе, так и создать проблемы".
Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора отметил, что напряженность между Ираном и арабскими странами должны контролировать сильные мировые державы: "Между Ираном и арабскими странами идет суннитско-шиитская война. Обе стороны должны прекратить эту войну, так как от этой грязной политики страдают народы, невинные люди. Ни Иран, ни Саудовская Аравия не должны допустить разрастания конфликта".
Valeh DadaşovАвтор новости
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