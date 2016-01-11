В Баку обсуждают вопросы кибербезопасности

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку стартовала зимняя сессия Международной школы НАТО в Азербайджане (NISA). Как сообщает Report, в этом году зимняя сессия посвящена вопросам кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью.

Вначале участникам мероприятия была дана общая информация о важности кибербезопасности. Было отмечено, что ущерб от киберпрестуности ежегодно совершаемой в мире оценивается в несколько миллиардов долларов.

Позже состоялись обсуждения на панелях на тему "политические вопросы, связанные с кибербезопасностью", "легальные рамки кибербезопасности", "кибербезопасность, кибератаки, риски и вызовы", и т.д.

В работе сессии принимают участие главы ряда дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане.

Зимняя сессия завершится 15 января.