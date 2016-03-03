В Баку обсудят перспективы сотрудничества НАТО со странами-партнерами перед саммитом Альянса

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку 7 марта пройдет международная конференция "Саммит НАТО-2016 в Варшаве - возможности и ожидания".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, мероприятие будет организовано совместно с Институтом прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана.

На конференции примут участие представители различных министерств, парламента, военные атташе посольств стран-членов НАТО в Азербайджане. Также ожидается участие офицера-представителя НАТО по Южному Кавказу Уильяма Лахью.

Целью конференции является обсуждение евроатлантической безопасности и перспектив сотрудничества НАТО со странами-партнерами, в особенности отношения НАТО и Азербайджан в свете предстоящего Варшавского саммита НАТО 8-9 июля 2016 года.