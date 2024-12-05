В Баку обсудили усилия по примирению и миростроительству в постконфликтных регионах

В рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку прошла панельная сессия на тему примирения и миростроительства в регионах, пострадавших от конфликтов.

В рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку прошла панельная сессия на тему примирения и миростроительства в регионах, пострадавших от конфликтов.

Как сообщает Report, участники дискуссии подчеркнули важность соблюдения международного права и роли местных общин в восстановлении мира.

Член Научного консультативного комитета Мадридского автономного университета Санчес Карлос отметил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией имел серьезные масштабы, указав на влияние внешних сил и необходимость создания условий для мирного сосуществования.

Основатель британской НПО "Мирная планета" Арнольд Дункан Макнейр заявил, что защита прав человека начинается с их знания, подчеркнув важность информирования будущих поколений об их правах.

Профессор Университета АДА Дамьян Крневич-Мишкович, обращаясь к опыту Балкан, напомнил о последствиях этнических чисток, подчеркнув необходимость примирения как важной ценности.

Британский эколог Сабур Джавайд обратил внимание на экологические риски, связанные с конфликтами, включая использование атомной электростанции в Армении, что создает угрозы для региона.

Генеральный директор Американского центра религиозной свободы Джанна Скотт указала на роль женщин в экономической стабильности постконфликтных регионов, подчеркнув важность их участия в миростроительстве.

Сессия продолжилась обсуждениями, в ходе которых участники отметили необходимость беспристрастного подхода к освещению конфликтов и роли международного сообщества в укреплении мира.