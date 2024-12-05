В Баку обсудили роль международной адвокатуры и дипломатии

В рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку прошла панельная сессия на тему "Роль международной адвокатуры и дипломатии".

В рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку прошла панельная сессия на тему "Роль международной адвокатуры и дипломатии".

Как сообщает Report, профессор университета Деусто (Испания) Сусана Мангана отметила отсутствие осведомленности на международной арене об изгнании азербайджанцев из Армении.

"Проблема должна быть вынесена на повестку дня международного сообщества, международные организации должны поддержать решение таких вопросов. Призываю международное сообщество приложить усилия для принятия справедливых решений", - сказала она.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития, депутат парламента Турции Зафер Сыракая заявил, что возвращение западных азербайджанцев на свои родные земли поспособствует миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

"Турция продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Стабильность в регионе важна, это поможет полностью реализовать потенциал Кавказского региона", - подчеркнул он.

Ведущий эксперт Института развития и международных отношений Хорватии Кршеван Антун Дуймович отметил, что международное сообщество должно внимательно следить за происходящим на Южном Кавказе, а процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев должен быть ускорен.

Журналист Клаус Петер Ральф Юргенс подчеркнул, что вопрос прав западных азербайджанцев не содержит территориальных претензий к Армении. Юргенс также коснулся прошедшей в ноябре в Баку климатической конференции COP29. По его словам, высокая организация мероприятия является успехом Азербайджана.