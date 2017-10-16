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    В Баку обсудили подготовку визита президента Афганистана в Азербайджан

    Посол Мухаммед Таги Халили провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым© Report — Посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым.

    Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, на встрече обсужден вопрос организации 7-го совета министров - мероприятия "Heart of Asia" (Стамбульский процесс) в Баку.

    На встрече был также обсужден вопрос подготовки визита в Азербайджан президента Афганистана Ашрафа Гани для участия на этом мероприятии, подписания соглашений в области безопасности, торговли и экономики.

    Отметим, что "Heart of Asia" (Стамбульский процесс) планируется провести в Баку 15 декабря.

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