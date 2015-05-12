 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку обсудили подготовку к Рижскому саммиту Восточного партнерства

    Политические директора МИД Польши и Швеции посетили Азербайджан

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Польша и Швеция провели политические консультации с Азербайджаном в преддверии саммита Восточного партнерства в Риге.

    Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, сегодня в Баку  состоялась встреча политических директоров МИД Польши и Швеции Ярослава Браткевича и Торбьорна Сольстрема с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым.

    На встрече стороны обсудили  вопросы подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет  в Риге 21-22 мая. 

    Отметим, ранее Я. Браткевич и Т. Сольстрем также посетили Армению. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi