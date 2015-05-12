В Баку обсудили подготовку к Рижскому саммиту Восточного партнерства

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Польша и Швеция провели политические консультации с Азербайджаном в преддверии саммита Восточного партнерства в Риге.

Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, сегодня в Баку состоялась встреча политических директоров МИД Польши и Швеции Ярослава Браткевича и Торбьорна Сольстрема с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым.

На встрече стороны обсудили вопросы подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Риге 21-22 мая.

Отметим, ранее Я. Браткевич и Т. Сольстрем также посетили Армению.