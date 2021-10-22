В Баку обсудили меры по изменению климата

В Баку обсуждены меры по изменению климата перед предстоящей Конференцией ООН COP26.

В Баку обсуждены меры по изменению климата перед предстоящей Конференцией ООН COP26.

Как передает Report, мероприятие посвящено Дню ООН, которое ежегодно отмечается 24 октября. На нем выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, посол Великобритании в Азербайджан Джеймс Шарп, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Как заявил замминистра экологии и природных ресурсов Р. Гаджиев, изменение климата является серьезной глобальной проблемой, которая также дает о себе знать и в Азербайджане, проявляя себя резкими изменениями погоды.

По его словам, в стране предпринимаются меры по борьбе с изменением климата. Замминистра подчеркнул, что при восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана ведется постройка "зеленых" и "умных" городов, которые напрямую содействуют вопросу сохранения экологии.

Министерство экологии Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с ООН, в том числе в вопросах борьбы с изменением климата.

В обсуждениях приняли участие представители правительственных учреждений, аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, частного сектора, гражданского общества а также средств массовой информации.

Состоялись панельные дискуссии с участием экспертов по вопросам достижения целей COP26.

Напомним, 26-ая Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) пройдет с 31 октября по 12 ноября в городе Глазго (Шотландия).