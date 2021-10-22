О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку обсудили меры по изменению климата

В Баку обсудили меры по изменению климата В Баку обсуждены меры по изменению климата перед предстоящей Конференцией ООН COP26.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 11:24
В Баку обсудили меры по изменению климата

В Баку обсуждены меры по изменению климата перед предстоящей Конференцией ООН COP26.

Как передает Report, мероприятие посвящено Дню ООН, которое ежегодно отмечается 24 октября. На нем выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, посол Великобритании в Азербайджан Джеймс Шарп, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Как заявил замминистра экологии и природных ресурсов Р. Гаджиев, изменение климата является серьезной глобальной проблемой, которая также дает о себе знать и в Азербайджане, проявляя себя резкими изменениями погоды.

По его словам, в стране предпринимаются меры по борьбе с изменением климата. Замминистра подчеркнул, что при восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана ведется постройка "зеленых" и "умных" городов, которые напрямую содействуют вопросу сохранения экологии.

Министерство экологии Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с ООН, в том числе в вопросах борьбы с изменением климата.

В обсуждениях приняли участие представители правительственных учреждений, аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, частного сектора, гражданского общества а также средств массовой информации.

Состоялись панельные дискуссии с участием экспертов по вопросам достижения целей COP26.

Напомним, 26-ая Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) пройдет с 31 октября по 12 ноября в городе Глазго (Шотландия).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim dəyişikliyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Экслюзивные новости

Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi