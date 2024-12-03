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В Баку обсудили инклюзивные климатические решения с участием лиц с инвалидностью

В Баку обсудили инклюзивные климатические решения с участием лиц с инвалидностью
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 11:21
В Баку обсудили инклюзивные климатические решения с участием лиц с инвалидностью

В Баку прошло мероприятие на тему "Совершенствование климатических решений с участием лиц с инвалидностью", приуроченное к Международному дню инвалидов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Центре инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке Представительства ООН в Азербайджане и Министерства труда и социальной защиты населения.

На встрече присутствовали резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, представители структур ООН, государственных учреждений, организаций лиц с инвалидностью, а также партнеры по развитию.

Участники обсудили климатические вызовы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и возможные решения для повышения их устойчивости через инклюзивные инициативы.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Əlilliyi olan Şəxslərin İştirakı ilə İqlim Həllərinin Təkmilləşdirilməsi" tədbiri keçirilir

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