В Баку обсудили инклюзивные климатические решения с участием лиц с инвалидностью

В Баку прошло мероприятие на тему "Совершенствование климатических решений с участием лиц с инвалидностью", приуроченное к Международному дню инвалидов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Центре инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке Представительства ООН в Азербайджане и Министерства труда и социальной защиты населения.

На встрече присутствовали резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, представители структур ООН, государственных учреждений, организаций лиц с инвалидностью, а также партнеры по развитию.

Участники обсудили климатические вызовы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и возможные решения для повышения их устойчивости через инклюзивные инициативы.

Фото: Вугар Ханларов