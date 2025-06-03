О нас

В Баку обсудили идеологии колониализма

В Баку обсудили идеологии колониализма В Баку обсудили идеологии колониализма
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 14:18
В Баку обсудили идеологии колониализма

В Баку в рамках международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" прошло панельное заседание на тему "Идеологии колониализма".

Как сообщает Report, профессор Университета "Алжир 2" Чакиб Бенхафри в своем выступлении заявил, что Франция должна покинуть территории, которые когда-то залила кровью и превратила в колонии. "Франция исторически давала Алжиру большие обещания, но в итоге страна и народ пережили страдания", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова отметила, что Азербайджан играет важную роль в борьбе с колониализмом. "Как азербайджанка, я подчеркиваю значимость вклада нашей страны. По этой теме уже проведено свыше 10 международных конференций", - сказала она.

Доцент Университета АДА Мурат Озкалели добавил, что изучение колониализма и форм сопротивления ему включено в образовательные программы.

Представитель Постоянного форума ООН в странах Африки Джун Кристин Мари Сумер подчеркнула, что историю невозможно стереть: "Ее могут убрать с бумаги, но она остается в памяти. Истину не уничтожить — пусть она и не описана в книгах, она живет в нашем сознании".

Фото: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоIdeologies of colonialism discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda kolonializmin ideologiyaları müzakirə olunub

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi