В Баку обсудили идеологии колониализма

В Баку обсудили идеологии колониализма

В Баку в рамках международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" прошло панельное заседание на тему "Идеологии колониализма".

Как сообщает Report, профессор Университета "Алжир 2" Чакиб Бенхафри в своем выступлении заявил, что Франция должна покинуть территории, которые когда-то залила кровью и превратила в колонии. "Франция исторически давала Алжиру большие обещания, но в итоге страна и народ пережили страдания", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова отметила, что Азербайджан играет важную роль в борьбе с колониализмом. "Как азербайджанка, я подчеркиваю значимость вклада нашей страны. По этой теме уже проведено свыше 10 международных конференций", - сказала она.

Доцент Университета АДА Мурат Озкалели добавил, что изучение колониализма и форм сопротивления ему включено в образовательные программы.

Представитель Постоянного форума ООН в странах Африки Джун Кристин Мари Сумер подчеркнула, что историю невозможно стереть: "Ее могут убрать с бумаги, но она остается в памяти. Истину не уничтожить — пусть она и не описана в книгах, она живет в нашем сознании".

Фото: Мухаммед Агаев