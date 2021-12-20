В Баку обсудили азербайджано-российское сотрудничество в новой системе региональной безопасности

В Баку прошел круглый стол на тему "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы", организованный Политологическим центром "Север-Юг".

В Баку прошел круглый стол на тему "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы", организованный Политологическим центром "Север-Юг".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса и Госдумы РФ, а также эксперты.

Исполнительный директор Политологического Центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова отметила, что Россия является самым большим потребителем сельхозпродукции из Азербайджана, инвестиции России в Азербайджан за последние несколько лет составляют 4,5 млрд долларов США.

Исполнительный директор Политологического Центра, подчеркнув экономический потенциал Азербайджана, высоко оценила инициативу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пригласить нашу страну наблюдателем в ЕАЭС.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде рассказал о гуманитарных и культурных отношениях между странами: "У нас прекрасное отношение к россиянам, прекрасное отношения к русскому языку".

Говоря о нормализации армяно-азербайджанских отношений, посол заявил, что Азербайджан выступает за скорейший процесс делимитации и демаркации границ с учетом признания территориальной целостности Азербайджана.

"У Азербайджана нет никаких территориальных претензий ни к одному государству в мире. У Армении нет выхода в мир, кроме сухопутного пути в Иран. Она изолирована, а открытие Зангезурского коридора позволит восстановить все коммуникации в регионе", - добавил П. Мирзазаде.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров во время своего видео-выступления в ходе круглого стола сказал: "Мы видим насколько часто встречаются лидеры Азербайджана и России, как выстраивается работа межпарламентской группы, это говорит о тесной взаимосвязи".

Российский депутат также отметил активно развивающееся экономическое сотрудничество между странами.