​В Баку обсудили 10-летие "Восточного партнерства"

Восточное партнерства является приоритетным направлением внешней политики Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на пресс-конференции "10-летие программы Восточного партнерства", организованном посольством Польши в Азербайджане.

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило отметил, что Польша наряду со Швецией была одной из инициаторов создания данной программы, с целью углубить сотрудничество и сближение с постсоветскими странами, не входящими в ЕС.

В свою очередь глава делегации ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас подчеркнул, что "Восточное партнерство" является исключительно интеграционным процессом, нацеленным как на обеспечение безопасности восточных границ ЕС, так и модернизацию государственных и общественных институтов стран-участниц.

"Несколько месяцев назад мы провели ряд встреч с представителями правительств и гражданского общества стран ВП, чтобы подвести итоги и решить в каком направлении нам двигаться дальше. Мы получили порядка 200 предложений от сторон. На данный момент мы из рассматриваем и в ближайшее время ответим на все",-сказал посол.