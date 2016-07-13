В Баку состоится Конференция Сторон Рамочной Конвенции по защите морской окружающей среды Каспия

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Баку намечено проведение 6-ой Конференции Сторон Рамочной Конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря, одной из основных целей которой будет открытие постоянного Секретариата Рамочной Конвенции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Астане.

По словам министра, азербайджанская сторона подготовила проект Соглашения о размещении Секретариата в городе Баку и представила данный проект на рассмотрение всем прикаспийским странам.

Э. Мамедъяров выразил уверенность, что скорейшее подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря послужит принятию более действенных мер, направленных на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество прикаспийских государств, в различных сферах, в том числе по вопросам сохранения экосистемы Каспия.