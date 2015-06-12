​В Баку находится член Федерального совета Швейцарии и руководитель Департамента иностранных дел

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Член Федерального совета Швейцарии и руководитель Департамента иностранных дел Дидье Буркхальтер прибыл в Азербайджан для участия на церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, Дидье Буркхальтера встретили представители министерства иностранных дел Азербайджана и Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015".