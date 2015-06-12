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    ​В Баку находится член Федерального совета Швейцарии и руководитель Департамента иностранных дел

    Дидье Буркхальтера встретили представители МИД Азербайджана и Операционного комитета Европейских игр Баку-2015

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Член Федерального совета Швейцарии и руководитель Департамента иностранных дел Дидье Буркхальтер прибыл в Азербайджан для участия на церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015".

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, Дидье Буркхальтера встретили представители министерства иностранных дел Азербайджана и Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015".

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