Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку проходит Глобальный форум молодых лидеров.

Как сообщает Report, форум проходит при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви.

На форуме участвуют около 50-ти ведущих молодых лидеров и исследователей со всего мира и около 20 высокопоставленных гостей.

Кроме того, в Баку для участия на форуме прибыли дети президентов Македонии, Черногории, и бывших президентов и премьер-министров Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины.

Здесь будут организованы дебаты, проведут обсуждения по темам "Что такое для меня лидерство?", "Как можно изучить лидерство?" и "Отличается ли лидерство женщин и мужчин?", "Показывает ли культура разные пути".

Отметим, что форум продлится до 24 августа.