В Баку начался V Глобальный форум - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начался V Глобальный форум.

Как сообщает Report, на открытии форума принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил с речью на открытии мероприятия.

Затем выступила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутилло зачитал послание Президента страны Серджо Маттареллы, временный поверенный в делах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Стефен Маккормик – послание премьер-министра страны Терезы Мей.

Подведя итог церемонии открытия, директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин выразил признательность главе государства за участие в мероприятии.

На форуме, который проходит при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви на тему "Будущее международных отношений: сила и интересы", принимают участие около 300 делегатов из 53 стран.

Для участия в работе форума в Азербайджан прибыли президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, руководитель Македонии Георге Иванов, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

Кроме того, в форуме принимают участие принц Саудовской Аравии, бывший глава разведывательной службы страны, председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки аль-Фейсал, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший президент и экс-спикер Кнессета Далия Ицик, вице-премьер Палестины Зияд Абу Амр и другие лица.

Форум пройдет по 7 панелям. Так, будут организованы панели на темы "Будущее трансатлантических отношений: возвращение к политическому реализму", "Как можно победить в борьбе с терроризмом в современный период? Какие средства, методы и стратегию нужно применять?", "Какие союзы необходимо создать для урегулирования современных международных отношений?", "Роль Китая в международных отношениях: Обсуждение методов внедрения старых правил", "Будущее Европы", "Являются ли экстремизм и популизм самой большой угрозой международной безопасности?", "Создание Балтийско-Черноморской общины безопасности: К плану действий".

Форум завершит работу 17 марта.