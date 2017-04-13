В Баку началось заседание Совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начало работу 4-е заседание Совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, азербайджанской делегацией руководил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, председатель госкомиссии по демаркации азербайджано-российской границы Халаф Халафов.

Российской стороной руководил сопредседатель Совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы министерства иностранных дел России Вадим Постнов.

В работе заседания приняли участие члены госкомиссий обеих стран, представители соответствующих структур, эксперты и главы приграничных районов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с демаркацией азербайджано-российской границы и проделанные работы. В то же время Совместной комиссией планируется составление и подтверждение проекта "Инструкций по правилам составления описательного протокола по пересечению госграниц между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Заседание Совместной комиссии продлится до 17 апреля.