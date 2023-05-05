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В Баку начались "Дни Индии"

В Баку начались "Дни Индии" В одном из торговых центров Баку открылась выставка "Дни Индии".
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 16:36
В Баку начались Дни Индии

В одном из торговых центров Баку открылась выставка "Дни Индии".

Как передает Report, на открытии присутствовал новоназначенный посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан.

В рамках мероприятия, гости ознакомились с представленной продукцией. На стендах выставлены изделия из дерева, традиционная индийская посуда, косметика и ювелирные украшения индийского производства.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 1.82 миллиард долларов США, что больше на 40% в 2021 году. Индийская сторона ожидает, что в этом году товарооборот достигнет отметки 2 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Hindistan Günləri” başlayıb
Версия на английском языке Days of India kick off in Baku

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