В Баку началась встреча глав МИД стран Тюркского совета - ФОТО

В Баку началось заседание министров иностранных дел стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как сообщает Report, эта встреча министров будет предварять 7-ой саммит Тюркского совета, который пройдет в Баку 15 октября.

До начала заседания главы МИД провели ряд двусторонних встреч.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

На полях саммита будет принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата.