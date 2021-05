В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Баку началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также реализацию достигнутых договоренностей в рамках подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении трёхстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе.