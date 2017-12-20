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    В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Эльмара Мамедъярова и Мохаммад Джавад Зарифа.

    Как сообщает Report, в ходе встречи министры обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы. 

    Напомним, М. Д. Зариф прибыл в Баку накануне для участия в пятой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, которая состоится сегодня. 

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