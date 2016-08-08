В Баку началась трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Рухани

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани начался в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча проходит в Центре Гейдара Алиева.

Планируется, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в частности, обменяются мнениями по Сирии, Афганистану, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, наметят пути углубления экономического сотрудничества. Россия намерена предложить на встрече активизацию трехстороннего диалога по проблематике Каспия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на трехстороннем саммите будут сделаны исторические шаги для реализации проекта "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. В ходе реализации проекта будет соединены железные дороги Азербайджана, Ирана и России.