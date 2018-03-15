В Баку началась первая встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Баку началась первая четырехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа и вице-премьера Грузии, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны на четырехсторонней основе обсудят вопросы усиления регионального мира, стабильности и безопасности между странами региона, коснутся развития сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, культурной сферах, сфере туризма и других представляющих взаимный интерес областях.

Открывая встречу, глава МИД Азербайджана Э. Мамедъяров отметил важность сотрудничества между странами в транспортной сфере, укреплении безопасности, борьбы против сепаратизма.

М. Джанелидзе назвал встречу исторической, учитывая ее формат.

"Мы верим, что данный формат даст возможность расширить наше сотрудничество", -добавил он.

Глава МИД Ирана назвал сегодняшнюю встречу "хорошей возможностью приступить к качественно новому сотрудничеству во многих сферах, в частности, в сфере энергетики, транспорта и туризма, и, конечно же, для сохранения мира в регионе".

Отметим, что 6 сентября 2017 года в Баку прошла VI трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря - V трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

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Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции сегодня проведут встречу в Баку.

Как передает Report, в ходе встречи главы МИД обсудят вопросы укрепления регионального мира, стабильности и безопасности, развития сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры.

Встреча министров в четырехстороннем формате проводится впервые. Ее инициатором является Азербайджан.