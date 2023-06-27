В Баку началась министерская встреча MINEPS VII

В Баку началась министерская встреча MINEPS 7.

В Баку в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII) началась министерская встреча.

Как передает Report, на открытии со вступительной речью выступит министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

Напомним, что в общей сложности на конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.