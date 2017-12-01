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    В Баку началась международная конференция с участием президентов Азербайджана и Афганистана

    В столице Азербайджана проходит VII Министерская конференция в рамках проекта Сердце Азии - Стамбульский процесс

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс началась VII Министерская конференция "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии". Как сообщает Report, в церемонии открытия принимают участие президенты Азербайджана и Афганистана - Ильхам Алиев и Ашраф Гани.

    "Сердце Азии" - Стамбульский процесс является важной региональной платформой для политического диалога и интенсивного регионального сотрудничества в целях содействия стабильности, миру и процветанию в регионе Азии и расширения связей Афганистана со всем регионом.

    На VII министерской конференции принимают участие министры иностранных дел Афганистана, Турции, Пакистана, Ирана,  заместители министров иностранных дел Кыргызской Республики, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, спецпредставители России и Китая в Афганистане, делегации из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также специальные представители Генерального секретаря ООН по Афганистану и Центральной Азии.

    В мероприятии принимают участие более 250 делегатов.

    Более 100 местных и зарубежных СМИ аккредитованы для освещения VII Министерской конференции в рамках "Сердце Азии" - Стамбульского процесса.

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