В Баку началась международная конференция с участием президентов Азербайджана и Афганистана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс началась VII Министерская конференция "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии". Как сообщает Report, в церемонии открытия принимают участие президенты Азербайджана и Афганистана - Ильхам Алиев и Ашраф Гани.

"Сердце Азии" - Стамбульский процесс является важной региональной платформой для политического диалога и интенсивного регионального сотрудничества в целях содействия стабильности, миру и процветанию в регионе Азии и расширения связей Афганистана со всем регионом.

На VII министерской конференции принимают участие министры иностранных дел Афганистана, Турции, Пакистана, Ирана, заместители министров иностранных дел Кыргызской Республики, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, спецпредставители России и Китая в Афганистане, делегации из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также специальные представители Генерального секретаря ООН по Афганистану и Центральной Азии.

В мероприятии принимают участие более 250 делегатов.

Более 100 местных и зарубежных СМИ аккредитованы для освещения VII Министерской конференции в рамках "Сердце Азии" - Стамбульского процесса.