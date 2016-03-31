​В Баку проходит международная конференция "Конец геноцидам"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организационной поддержке министерства молодежи и спорта началась международная конференция под названием "Конец геноцидам".

Как сообщает Report, на конференции принимают участие ученые и эксперты как из Азербайджана, так и из Ирана, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Турции.

Открывший мероприятие замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев сказал, что цель международной конференции заключается в совместном обсуждении местными и международными экспертами фактов и доведении до молодого поколения реалий о геноцидах, учиненных как в Азербайджане, так и во всем мире.

По его словам, обсуждение и исследование геноцидов является не только историческим вопросом: "Как на ученых, так и на госструктуры возлагается большая работа на пути изучения и доведения до молодежи этих событий".

Старший консультант отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Мехсети Алиева в своем выступлении сказала, что хотя в истории нашего народа были трудные периоды, мы никогда не теряли надежду и гуманность: "Азербайджанский народ неоднократно подвергался оккупации и геноциду, терял исторические территории. Наш народ сознательно приучали к забывчивости".

Старший научный работник Института истории НАНА Васиф Гафаров перечислил некоторые факты, связанные с мартовским геноцидом 1918 года.

Отметим, что конференция продлится два дня. 1 апреля участники мероприятия ознакомятся с расположенным в Губе Мемориальным комплексом геноцида.