В Баку началась конференция ПА Евронест с участием армянской делегации

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку, в здании Милли Меджлиса при организационной поддержке парламента Азербайджана, Парламентской Ассамблеи Евронест (консультационная структура программы Европейского Союза "Восточное партнерство") и Азербайджанского представительства ООН проходит конференция на тему "Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в поощрение гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития".

Как сообщает Report, на заседании принимают участие делегации государств-членов структуры, в том числе и Армении.

Эту страну представляют руководитель делегации ПА Евронест Армении Армен Ашотян, его помощник Арам Барсегян и член делегации Мане Тандилян.