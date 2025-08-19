В Баку начала работу заместитель главы посольства Литвы

В Баку приступила к работе заместитель главы дипломатической миссии Литвы.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Литвы в Азербайджане, должность заняла Кристина Баубинайте (Kristina Baubinaitė).

До этого назначения она работала в посольствах Литвы в Праге и Дублине. Кристина Баубинайте является доктором социальных наук и автором книги о современной литовской эмиграции.

"Поздравляем Кристину с присоединением к нашей команде, желаем интересной и успешной работы, новых знакомств и насыщенных проектов", - говорится в сообщении дипмиссии.