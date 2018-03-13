В Баку начала работу международная конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Баку приступила к работе международная конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему " Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути ".

Как сообщает Report, в конференции принимают участие председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, глава МИД Монголии Согбатар Дамдин, генсек Парламентской Ассамблеи ОЧЭС Асеф Гаджиев, генсек постоянного секретариата межправительственной комиссии TRASEKA Мичеа Чиопрага, посол КНР в Азербайджане Вей Чинхуа, председатель группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, руководитель сербской делегации в ПА ОБСЕ Стефана Миладинович и другие члены делегаций ПА ОБСЕ.

Напомним, что Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ была учреждена по инициативе Азая Гулиева 8июля 2017 года на заседании ПА в Минске. Эту инициативу поддержали 17 стран: Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Черногория, Румыния, Сербия, Швейцария, Испания, Таджикистан, Турция и Украина. Группа была создана с официальной подписи членов делегаций данных стран в ПА ОБСЕ. После включения в группу Австрии, Польши и Македонии количество членов группы поддержки достигло 20 стран.