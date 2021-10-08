В Баку начал работу симпозиум "30-летие независимости тюркских государств и Тюркский мир"

В Баку при содействии Азербайджанского технического университета, Сообщество "Тюркский очаг" (Türk Ocağı Dərnəyi) и TİKA начал работу международный симпозиум под названием "30-летие независимости тюркских государств и Тюркский мир".

В Баку при содействии Азербайджанского технического университета, Сообщество "Тюркский очаг" (Türk Ocağı Dərnəyi) и TİKA начал работу международный симпозиум под названием "30-летие независимости тюркских государств и Тюркский мир".

Как передает Report, основной темой обсуждения на мероприятии в Техническом университете является единство тюркского мира.

Первые доклады на мероприятии посвящены 44-дневной победе Азербайджанской армии.

На церемонии открытия симпозиума приняли участие заместитель министра образования Мухтар Мамедов, глава Сообщества "Тюркский очаг" (Türk Ocağı Dərnəyi) Мехмет Оз, глава постоянного представительства Турции при ЮНЕСКО Оджал Огуз, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, координатор бакинского представительства TİKA Фатих Йылмаз, ряд государственных деятелей, депутаты.

Симпозиум продлится до 10 октября.