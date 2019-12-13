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В Баку наблюдали за подведением итогов парламентских выборов в Великобритании

В Баку наблюдали за подведением итогов выборов в Великобритании

Посольство Великобритании в Азербайджане провело мероприятие, посвященное подведению итогов парламентских выборов, прошедших в этой стране 12 декабря.

Как сообщает Report, в нем  приняли участие представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, общественности и СМИ.

Они смогли ознакомится с процессом подсчета голосов  в режиме реального времени.

Отметим, что партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уверенно побеждает на парламентских выборах. Согласно результатам большого всебританского экзит-полла, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 368 из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином получат 191 мандат, Либерально-демократическая партия - 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов.

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