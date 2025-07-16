В Баку матери задержанных россиян навестили сыновей при содействии омбудсмена Сабины Алиевой

Матерей задержанных в Баку граждан России пустили к молодым людям.

Матерей задержанных в Баку граждан России пустили к молодым людям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила сестра одного из задержанных Анастасия Безуглая.

По ее словам, было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей. Девушка отметила, что ее брат Илья сохраняет позитивный настрой. Он рассказал, что у задержанных нет жалоб по условиям содержания, им всего хватает.

"Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие", — подчеркнула она.

По ее словам, организацией свидания задержанных россиян с матерями занималась азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева.