В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии

В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии

2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает Report.

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2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev hosts official reception in honor of President of Romania