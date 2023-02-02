В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии

2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает Report.
В Баку дан официальный прием в честь президента РумынииВ Баку дан официальный прием в честь президента Румынии 2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщает Report.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 20:51
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev hosts official reception in honor of President of Romania
Версия на азербайджанском языке Bakıda Rumıniya Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib