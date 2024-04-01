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В Баку дан ифтар для аккредитованных в Азербайджане послов мусульманских стран

В Баку дан ифтар для аккредитованных в Азербайджане послов мусульманских стран Сегодня по случаю священного месяца Рамазан был организован ифтар с участием послов мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане.
Внешняя политика
1 апреля 2024 г. 23:18
В Баку дан ифтар для аккредитованных в Азербайджане послов мусульманских стран

Сегодня по случаю священного месяца Рамазан был организован ифтар с участием послов мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на мероприятии выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он передал искренние поздравления и пожелал процветания и спокойствия всему исламскому миру по случаю священного месяца Рамазан. Отметив, что священный месяц Рамазан, олицетворяющий взаимопонимание и поддержку, сближает мусульманский мир, министр сказал, что эти высокие ценности ислама, в свою очередь, являются неотъемлемой частью нашего национального наследия. Было также подчеркнуто, что в Азербайджане представители разных религий живут в мире и согласии.

Было отмечено ряд проблем, с которыми в этот священный месяц сталкивается исламский мир. Это конфликты, происходящие в разных регионах мира, особенно израильско-палестинский, а также гуманитарная ситуация в Газе вызывают серьезную обеспокоенность. Также была отмечена важность демонстрации единства и солидарности в совместном преодолении современных вызовов, в содействии мирному разрешению конфликтов в рамках международных правовых норм.

Посол Палестины Насир Абдул Карим Абдул Рахим по случаю месяца Рамазан пожелал мира, спокойствия и прогресса всему мусульманскому миру.

После прочтения молитвы представителем Управления мусульман Кавказа имамом Гурбаном Алиевым участники церемонии приняли участие в ифтаре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov diplomatik korpus üçün iftar süfrəsində olub - YENİLƏNİB

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