В Баку cостоялась конференция, посвященная международному дню памяти жертв Холокоста

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку в университете ADA состоялась конференция, посвященная международному дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщает Report, на панельных обсуждениях приняли участие проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, представитель департамента общественной информации офиса ООН Рашад Гусейнов, заместитель главы израильской миссии в Азербайджане Авиталь Росенберг, посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб, посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, посол Польши в Азербайджане Марек Цалка.

Представитель департамента общественной информации офиса ООН Р. Гусейнов, выступая, отметил, насколько важно, чтобы современное поколение было осведомлено о событиях того времени. По его словам, несмотря на то, что Холокост - это события минувших дней, до сих пор видны отголоски нацизма-неонацизма. И, к сожалению, число последователей движения по миру растёт: "И пока оно существует - это угроза для всех нас", - отметил Р. Гусейнов.

В свою очередь замглавы израильской миссии в Азербайджане Авиталь Росенберг отметила, что не только евреи гибли от рук фашистов, в ходе Второй мировой погибали в том числе и азербайджанцы. Она высоко оценила усилия людей, спасавших евреев от Холокоста: "И мы вспоминаем заслуги дипломатов, которые спасали людей".

Посол Германии Михаэль Киндсграб заявил, что его стране очень важно сохранять память о Холокосте для того, чтобы не повторять поступки прошлого в будущем.

"В этом контексте было важно вернуть евреев жить в Германию. В немецкой конституции содержатся принципы, основанные на выводах, сделанных из прошлого", - отметил он.