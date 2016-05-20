Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Баку была организована встреча предпринимателей из Азербайджана и Индонезии.

Как сообщает Report, встреча была организована по инициативе общественного объединения помощи предпринимателям «Ипяк Йолу».

Выступивший на мероприятии глава организации Рашид Чулагов заявил, что цель встречи познакомить бизнесменов и сблизить их друг с другом.

В свою очередь посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани заявил, что Индонезия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области туризма, торговли. Он отметил, что на встрече участвуют 3 ведущих индонезийских компаний, которым интересен рынок Азербайджана.

«Давайте сблизим наши страны. Призываю вас приехать в Индонезию. Знаю, что между Азербайджаном и Турцией существует философия «один народ, два государства». Так почему бы не сделать это в отношениях Азербайджана и Индонезии», - отметил посол.

Затем состоялась презентация компаний, были представлены образцы продукции индонезийских компаний.