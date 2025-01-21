В Баку показан документальный фильм о преступлениях Франции на острове Реюньон

В Баку состоялся показ короткометражного документального фильма о преступлениях Франции в ее колонии Реюньон, подтвержденных фактами и показаниями свидетелей.

В Баку состоялся показ короткометражного документального фильма о преступлениях Франции в ее колонии Реюньон, подтвержденных фактами и показаниями свидетелей.

Как сообщает Report, фильм показан на международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", организованной Бакинской инициативной группой.

Сообщается, что особенно жестокие преступления, совершаемые в колониях, в том числе в Реюньоне, приписываются так называемому "местному Гитлеру" – бывшему премьер-министру Франции Мишелю Дебре.

Указывается, что после перехода Реюньона под французский контроль в 1960-х годах власти Франции принуждали женщин африканского происхождения на острове к абортам. Колониальные врачи обманывали женщин, утверждая, что проводят другие операции, в то время как на самом деле лишали их детей.

Также свидетели в фильме рассказывают о насильственно отнятых у семей детях, которых заставляли работать на фермах и других местах. Связь этих детей с родиной и близкими была полностью утрачена.