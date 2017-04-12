В Баку будут обсуждены приоритеты программы Восточного Партнерства

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 27-28 апреля Азербайджан посетит делегация ЕС для обсуждения приоритетов программы Восточного Партнерства.

Об этом Report заявили в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане.

В ходе визита делегация проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых обсудит приоритеты данной программы перед саммитом Восточного Партнерства в Брюсселе в ноябре этого года.

Азербайджан также планирует посетить делегация Комитета по сотрудничеству Евросоюза. Однако дата и повестка визита уточняется.