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    В Баку будут обсуждены приоритеты программы Восточного Партнерства

    Азербайджан также планирует посетить делегация Комитета по сотрудничеству Евросоюза© courtesy

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 27-28 апреля Азербайджан посетит делегация ЕС для обсуждения приоритетов программы Восточного Партнерства.

    Об этом Report заявили в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане.

    В ходе визита делегация проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых обсудит приоритеты данной программы перед саммитом Восточного Партнерства в Брюсселе в ноябре этого года.

    Азербайджан также планирует посетить делегация Комитета по сотрудничеству Евросоюза. Однако дата и повестка визита уточняется.

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