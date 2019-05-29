В Баку будет представлен новый План действий СЕ по Азербайджану

В Баку состоится официальная презентация нового Плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2018-2021 гг.

Как передаёт Report, презентация состоится 30-го мая.

На мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев, руководитель Генерального директората Совета Европы по программам Верена Тейлор, представители соответствующих государственных структур и организаций-бенефициаров, предусмотренных Планом действий, в том числе неправительственные организации и медиа-структуры, а также представители международных партнёров, аккредитованных в Баку.