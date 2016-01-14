Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку будет открыт визовый центр Венгрии.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, открытие центра состоится 22 января.

Центр будет расположен в бизнес-центре Dalğa Plaza. Вопросами принятия документов для получения виз будет заниматься международная компания BLS International. При этом, будет упразднена практика выдачи номерков, а любой желающий посредством сайта или приложения на телефоне сможет зарегистрироваться в системе и выбрать время для подачи документов.

Как отметили в посольстве, посредством открытия визового центра процесс подачи документов на визу для поездки в Венгрию станет для граждан Азербайджана более удобным.