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В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции

В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции Команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 234 человек, участвовавшая в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, вернулась на родину.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 17:15
В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции

Команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 234 человек, участвовавшая в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония встречи спасателей.

В мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчи, советники посольства, сотрудники МЧС и представители прессы.

После разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше в зоне бедствия направились 760 азербайджанских спасателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədəki zəlzələ bölgəsində axtarışlarda iştirak edən Azərbaycan xilasedicilərinin 234 nəfəri Vətənə qayıdıb - VİDEO

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