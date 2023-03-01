В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции

Команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 234 человек, участвовавшая в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, вернулась на родину.

Команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 234 человек, участвовавшая в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония встречи спасателей.

В мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчи, советники посольства, сотрудники МЧС и представители прессы.

После разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше в зоне бедствия направились 760 азербайджанских спасателей.