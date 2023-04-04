В бакинской школе прошла викторина, где ученики продемонстрировали свои знания о Пакистане

В средней школе номер 20 состоялось мероприятие, посвященное дружбе между Азербайджаном и Пакистаном.

В средней школе номер 20 города Баку прошла викторина, где учащиеся продемонстрировали знания про историю и культуру Пакистана.

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи и заведующая управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

М.Велиева напомнила, что Пакистан был в числе тех стран, которые сразу после ее обретения признали независимость Азербайджана.

"Дружба между странами имеет древнюю историю, у нас много общих ценностей, которые объединяют нас. Азербайджан всегда чувствовал поддержку Пакистана, особенно во время 44-дневной Карабахской войны", - отметила она, добавив, что в прошлом году страны отмечали 30-летие установления дипотношений между ними.

"В связи с этим, мы постарались, чтобы школьники Баку побольше узнали о Пакистане, и ,возможно, в будущем посетили эту прекрасную страну", - отметила завуправления образования столицы.

В свою очередь посол Пакистана сказал, что между Пакистаном и Азербайджаном много общего.

"После обретения независимости Пакистан столкнулся с оккупацией своей территории, то же самое произошло с Азербайджаном после обретения им независимости. Вы очень счастливы, что Азербайджан сейчас освободил свои территории от оккупации, что Карабах- это Азербайджан. Ваши родители столкнулись с очень тяжелыми годами, но сейчас вы живете в свободном Азербайджане. Ваша страна стала еще сильнее, что означает больше возможностей для молодых людей. Я очень хочу, чтобы вы в будущем сами посетили Пакистан и увидели красоты нашей страны", - отметил посол, обращаясь к школьникам.

Затем школьники приняли участие в викторине, где продемонстрировали свои знания о культуре и истории Пакистана.